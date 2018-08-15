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Yozgatspor kazandı

YOZGATSPOR, Nevşehir'deki hazırlık kampında ilk hazırlık maçını oynadı.

Yozgatspor kazandı

YOZGATSPOR, Nevşehir'deki hazırlık kampında ilk hazırlık maçını oynadı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:51
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Yozgatspor kazandı

Bölgesel Amatör Lig'deki temsilcimiz Yozgatspor, Nevşehir'de Kilisspor ile hazırlık maçı yaptı. İlk hazırlık maçını 2-0 temsilcimiz Yozgatspor kazandı.
Nevşehir'de süren kampta, Yozgatspor  hazırlık maçlarını sürdürecek.

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