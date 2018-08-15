Bölgesel Amatör Lig'deki temsilcimiz Yozgatspor, Nevşehir'de Kilisspor ile hazırlık maçı yaptı. İlk hazırlık maçını 2-0 temsilcimiz Yozgatspor kazandı.
Nevşehir'de süren kampta, Yozgatspor hazırlık maçlarını sürdürecek.
15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:51
85 Okunma
Bölgesel Amatör Lig'deki temsilcimiz Yozgatspor, Nevşehir'de Kilisspor ile hazırlık maçı yaptı. İlk hazırlık maçını 2-0 temsilcimiz Yozgatspor kazandı.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol