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Yozgatspor Kastamonu’da

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, deplasmanda Kastamonu İl Özel İdarespor ile oynayacağı müsabaka için dün Kastamonu’ya hareket etti.

Yozgatspor Kastamonu’da

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, deplasmanda Kastamonu İl Özel İdarespor ile oynayacağı müsabaka için dün Kastamonu’ya hareket etti.

10 Kasım 2018 Cumartesi 05:52
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Yozgatspor Kastamonu’da

Müsabakanın oynanacağı statta dün son hazırlığını yapan kırmızı siyahlı ekip maç saatini beklemeye başladı. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Kastamonu deplasmanının çok zor bir deplasman olduğunu söyledi. Bugün ligin önemli virajlarından birine gireceklerini dile getiren Baş, ‘’Zor geçecek olan bu deplasmandan üç puan ile döneceğimize inanıyorum. Bütün müsabakaları kendi içerisinde ayrı ayrı değerlendirerek hazırlanıyoruz. bizim için her müsabaka bir final niteliğinde. Hedefe ulaşmak istiyorsak bu zorlu virajları kayıpsız atlatmamız gerekiyor. Bugün Kastamonu müsabakasına çok iyi hazırlandık. Sentetik sahada oynayacak olmamız bizim için bir dezavantaj olabilir. Ama biz her türlü zorluğun üstesinde gelebilecek bir takımız. Güzlü rakibimizi kendi evinde yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun için her ortam hazır. Oyuncularımız moral ve motivasyon açısından çok iyi durumdalar, taraftarımızın da desteğini deplasmanda arkamıza alarak bu zorlu deplasmandan üç puan ile ayrılacağız’’ dedi. 

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Yozgatspor Kastamonu’da
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