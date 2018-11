Yozgatspor Kastamonu’da

Müsabakanın oynanacağı statta dün son hazırlığını yapan kırmızı siyahlı ekip maç saatini beklemeye başladı. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Kastamonu deplasmanının çok zor bir deplasman olduğunu söyledi. Bugün ligin önemli virajlarından birine gireceklerini dile getiren Baş, ‘’Zor geçecek olan bu deplasmandan üç puan ile döneceğimize inanıyorum. Bütün müsabakaları kendi içerisinde ayrı ayrı değerlendirerek hazırlanıyoruz. bizim için her müsabaka bir final niteliğinde. Hedefe ulaşmak istiyorsak bu zorlu virajları kayıpsız atlatmamız gerekiyor. Bugün Kastamonu müsabakasına çok iyi hazırlandık. Sentetik sahada oynayacak olmamız bizim için bir dezavantaj olabilir. Ama biz her türlü zorluğun üstesinde gelebilecek bir takımız. Güzlü rakibimizi kendi evinde yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun için her ortam hazır. Oyuncularımız moral ve motivasyon açısından çok iyi durumdalar, taraftarımızın da desteğini deplasmanda arkamıza alarak bu zorlu deplasmandan üç puan ile ayrılacağız’’ dedi.