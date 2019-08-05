Yozgatspor Kastamonu karşısında

Kırmızı siyahlı ekip Afyonkarahisar’da teknik ve taktik ağırlıklı antrenmanlar yaparken bir yandan da orada bulunan takımlar ile hazırlık müsabakası oynuyor. Kırmızı siyahlı ekip Afyonkarahisar kampından ilk hazırlık müsabakasını Karşıyakaspor ile oynamıştı. Kırmızı siyahlı ekip bugün ikinci hazırlık müsabakasını TFF İkinci Ligi takımlarından Kastamonuspor ile oynayacak. Yozgatspor Afyonkarahisar kampında ilk hazırlık müsabakasını Karşıyaspor ile oynadı. Seyit Ali’nin attığı tek gol ile ilk yarıyı güçlü rakibi karşısında 1-0 önde tamamlayan Yozgatspor, ikinci yarıda oyuna sonradan dahil olan Nizamettin’in kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kaldı. Müsabakanın ikinci yarısında kalesinde gördüğü gol ile müsabakayı 1-1 tamamlayan kırmızı siyahlı ekip bugün kamptaki ikinci hazırlık müsabakasına çıkacak.