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Yozgatspor Karaman’ı konuk ediyor

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, ligin ilk yarısının son haftasında bugün Karaman Belediyespor ile Bozok stadında saat 13.00’da karşı karşıya gelecek.

06 Ocak 2021 Çarşamba 00:31
Yozgatspor Karaman’ı konuk ediyor

Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, çocukların ve gençlerin sporla sağlıklı gelişimini sürdürebilmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için atılması gereken bütün adımları attıklarını söyledi. Yeni Yol Mahallemizde 2 bin metre kare alan içerisinde halı saha, çocuk oyun parkı, kamelyalar ve ağaçlandırma yaparak yeni bir park elde ettiklerini dile getiren Çakır, ‘’Yapımını tamamladığımız Parkımız çocuklarımızın neşe içinde koşup oynayacağı, mahalle sakinlerimizin de nefes alacağı bir alan oldu. İlçe halkımızla birlikte ağaçların da dikimini gerçekleştirdiğimiz parkımız, tüm mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olsun’’ dedi.

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