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Yozgatspor kampa girecek

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Talasgücü Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Yozgatspor kampa girecek

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Talasgücü Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

17 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Yozgatspor kampa girecek

Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, kendileri açısından çok önemli olan Talasgücü Belediyespor müsabakasına çok iyi hazırlandıklarını ve bugün son taktik idmanını yaparak kampa gireceklerini söyledi. Ligin güçlü sürpriz ekiplerinden bir tanesi olan Talasgücü Belediyespor’u taraftarlarının da desteği ile yenmek istediklerini dile getiren Yavuz, ‘’Bu müsabakaya taraftarlarımızın yoğun bir ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Kırmızı siyahlı renklere gönül veren Yozgatspor taraftarlarının desteği ile Talasgücü Belediyespor’u yenerek Nevşehirspor maçı öncesinde moral bulmak istiyoruz’’ dedi.

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