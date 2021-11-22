Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

YOZGATSPOR KAMAN'A PATLADI

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grupta mücadele eden Yozgatspor deplasmanda Yeşil Kamanspor’u 4-2 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

22 Kasım 2021 Pazartesi 00:50
YOZGATSPOR KAMAN'A PATLADI

Müsabakaya hızlı başlayan taraf Yozgatspor oldu. Rakibi karşısında müsabakanın ilk dakikalarından itibaren atak bir oyun ortaya koyan kırmızı siyahlı ekip 16’ıncı dakikada kazandığı Korner Atışını Burak Emre Kayan kullandı, ceza sahasına gönderdiği topu Yeşil Kamanspor oyuncuları uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderince Yozgatspor rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Golden sonra ataklarını sıklaştıran Yozgatspor 29’uncu dakikada Levent Kaya’nın attığı golle skoru 2-0’a taşıdı. Müsabakanın ilk yarısının son dakikalarında ise Orhan Uzunsoy’un attığı golle skoru 3-0’a getiren kırımız siyahlı eki Yeşil Kamanspor karşısında ilk yarıyı bu skorla tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında da Yozgatspor üstünlüğünü sürdürdü. Oyuna hızlı başlayan kırmızı siyahlı ekip 65’inci dakikada Burak Emre Kayan’ın attığı golle skoru 4-0’a getirdi. Bu dakikadan sonra Yozgatspor daha kontrollü bir oyun sergiledi. Ev sahibi Yeşil Kamanspor farkı azaltmak için kontra ataklar ile Yozgatspor kalesinde gol aramaya başladı. Ev sahibi Yeşil Kamanspor aradığı golleri 81 ve 90+1’inci dakikada buldu ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Yozgatspor aldığı bu galibiyet ile ligde üst üste ikinci galibiyetini almış oldu. 

Anahtar Kelimeler:
YOZGATSPOR KAMANA PATLADIYozgatIlerigazetesiPazartesiHaberSporTotoLigKümeIlçeTakımGrupMüsabakaRakip
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sorgun evinde mutsuz
Sorgun evinde mutsuz
Kızlar kötü başladı iyi bitirdi
Kızlar kötü başladı iyi bitirdi
Çayıralan bu kez BAŞARAMADI
Çayıralan bu kez BAŞARAMADI
Maç tatil edildi
Maç tatil edildi
Amatörde gol yağmuru
Amatörde gol yağmuru
Şiddete hayır!
Şiddete hayır!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim