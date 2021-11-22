YOZGATSPOR KAMAN'A PATLADI

Müsabakaya hızlı başlayan taraf Yozgatspor oldu. Rakibi karşısında müsabakanın ilk dakikalarından itibaren atak bir oyun ortaya koyan kırmızı siyahlı ekip 16’ıncı dakikada kazandığı Korner Atışını Burak Emre Kayan kullandı, ceza sahasına gönderdiği topu Yeşil Kamanspor oyuncuları uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderince Yozgatspor rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Golden sonra ataklarını sıklaştıran Yozgatspor 29’uncu dakikada Levent Kaya’nın attığı golle skoru 2-0’a taşıdı. Müsabakanın ilk yarısının son dakikalarında ise Orhan Uzunsoy’un attığı golle skoru 3-0’a getiren kırımız siyahlı eki Yeşil Kamanspor karşısında ilk yarıyı bu skorla tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında da Yozgatspor üstünlüğünü sürdürdü. Oyuna hızlı başlayan kırmızı siyahlı ekip 65’inci dakikada Burak Emre Kayan’ın attığı golle skoru 4-0’a getirdi. Bu dakikadan sonra Yozgatspor daha kontrollü bir oyun sergiledi. Ev sahibi Yeşil Kamanspor farkı azaltmak için kontra ataklar ile Yozgatspor kalesinde gol aramaya başladı. Ev sahibi Yeşil Kamanspor aradığı golleri 81 ve 90+1’inci dakikada buldu ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Yozgatspor aldığı bu galibiyet ile ligde üst üste ikinci galibiyetini almış oldu.