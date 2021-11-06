Yozgatspor kaleci transfer etti

Teknik direktör Feridun Dündar’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı yönetim genç kaleci Emircan Şentürk’ü renklerine bağladı. Yeni sezonda Yozgatspor’un başarısı için ter dökecek olan genç kaleci, Yozgatspor gibi köklü bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Hocasının kendisine şans vermesi durumunda sahada takımının başarısı için elinden geleni yapacağını dile getiren Kaleci Emircan Şentürk, sezon sonunda kırmızı siyahlı forma altında şampiyonluk yaşamak istediğini sözlerine ekledi.