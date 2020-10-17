Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1193
ALTIN
484.547
DOLAR
7.8735
STERLİN
10.2456
EURO
9.2279

Yozgatspor Kahta’yı gözüne kestirdi

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor bugün deplasmanda Kahtaspor ile saat 14.00’da karşı karşıya gelecek.

17 Ekim 2020 Cumartesi 00:53
Yozgatspor Kahta’yı gözüne kestirdi

Önceki gün Adıyaman’a giden ve dün de müsabakanın oynanacağı Kahta ilçe stadında son antrenmanını yapan kırmızı siyahlı ekip müsabaka saatini beklemeye koyuldu. Teknik direktör Nihat Tinel, bugün Kahtaspor ile oynayacakları müsabakadan mutlak suretle üç puan beklediklerini söyledi. Moralli ve iyi motive olmuş bir şekilde Kahtaspor ile oynayacakları müsabakaya çıkacaklarını dile getiren Tinel, ‘’Artık ligdeki kötü gidişata bir dur demek istiyoruz. Oyuncularımız Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst tura çıktığımız için moralleri yerinde. Çarşambaspor ile bu sezon ilk galibiyetimizi aldık ve Kahtaspor’u da yenerek bir seri yakalamak istiyoruz. Kötü günleri geride bırakarak artık takımımız kendine beyaz bir sayfa açacak ve üst sıralara yavaş yavaş tırmanmaya başlayacaktır. Ben takımıma güveniyorum, bu müsabakaya iyi hazırlandık ve güçlü rakibimiz karşısında istediğimiz puanları alarak bir seri yakalayacağız’’ dedi. 
Kupadaki rakip Erbaaspor
Öte Yandan Yozgatspor, Ziraat Türkiye Kupası İkinci Turundaki rakibi Tokat temsilcisi Erbaaspor oldu. Birinci turda deplasmanda Çarşambaspor’u 1-0 mağlup ederek ikinci tura yükselme başarısı gösteren kırmızı siyahlı ekip, Tokatspor’u mağlup eden Erbaaspor ile ikinci turda eşleşti. 20-22 Ekim tarihleri arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur müsabakalarında Yozgatspor Erbaaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspor Kahta’yı Gözüne Kestirdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TAKIMLARIMIZ ZOR ViRAJDA
TAKIMLARIMIZ ZOR ViRAJDA
Kızlar EGO karşısında zoru başarmak istiyor
Kızlar EGO karşısında zoru başarmak istiyor
Sorgun istanbul’da
Sorgun istanbul’da
Kızlar EGO’ya bileniyor
Kızlar EGO’ya bileniyor
Yozgatspor Adıyaman’da
Yozgatspor Adıyaman’da
Kaptana 13 dikiş atıldı
Kaptana 13 dikiş atıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim