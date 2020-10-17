Yozgatspor Kahta’yı gözüne kestirdi

Önceki gün Adıyaman’a giden ve dün de müsabakanın oynanacağı Kahta ilçe stadında son antrenmanını yapan kırmızı siyahlı ekip müsabaka saatini beklemeye koyuldu. Teknik direktör Nihat Tinel, bugün Kahtaspor ile oynayacakları müsabakadan mutlak suretle üç puan beklediklerini söyledi. Moralli ve iyi motive olmuş bir şekilde Kahtaspor ile oynayacakları müsabakaya çıkacaklarını dile getiren Tinel, ‘’Artık ligdeki kötü gidişata bir dur demek istiyoruz. Oyuncularımız Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst tura çıktığımız için moralleri yerinde. Çarşambaspor ile bu sezon ilk galibiyetimizi aldık ve Kahtaspor’u da yenerek bir seri yakalamak istiyoruz. Kötü günleri geride bırakarak artık takımımız kendine beyaz bir sayfa açacak ve üst sıralara yavaş yavaş tırmanmaya başlayacaktır. Ben takımıma güveniyorum, bu müsabakaya iyi hazırlandık ve güçlü rakibimiz karşısında istediğimiz puanları alarak bir seri yakalayacağız’’ dedi.

Kupadaki rakip Erbaaspor

Öte Yandan Yozgatspor, Ziraat Türkiye Kupası İkinci Turundaki rakibi Tokat temsilcisi Erbaaspor oldu. Birinci turda deplasmanda Çarşambaspor’u 1-0 mağlup ederek ikinci tura yükselme başarısı gösteren kırmızı siyahlı ekip, Tokatspor’u mağlup eden Erbaaspor ile ikinci turda eşleşti. 20-22 Ekim tarihleri arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur müsabakalarında Yozgatspor Erbaaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.