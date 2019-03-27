Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97379
ALTIN
225.699
DOLAR
5.4438
STERLİN
7.0465
EURO
6.1478

Yozgatspor izinde

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da teknik direktör İbrahim Baş lige verilen seçim arası nedeniyle oyuncularına izin verdi.

Yozgatspor izinde

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da teknik direktör İbrahim Baş lige verilen seçim arası nedeniyle oyuncularına izin verdi.

27 Mart 2019 Çarşamba 00:00
9 Okunma
Yozgatspor izinde

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Mahalli İdareler Yerel Seçimler nedeniyle liglere ara verildiğini bu nedenle de oyuncularına bir haftalık izin verdiğini söyledi. Ladik Belediyespor müsabakasının ardından oyuncularını kendi memleketlerine gönderdiğini ifade eden Baş, ‘’İzin süreleri bittikten sonra Yozgat’ta kendi tesislerimizde toplanarak deplasmanda Turhalspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlayacağız. Ladik Belediyespor karşısında alınan mağlubiyete üzüldük. Ancak bu mağlubiyet hiçbir şeyin sonu değil. Şampiyonluk turumuzu seçim sonrasına ertelemiş olduk. Deplasmanda Turhalspor’u yenerek iki haftalık rötar yapan şampiyonluk turunu atmak istiyoruz’’ dedi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
MiNiKLERDEN ENGELLiLERE DESTEK
MiNiKLERDEN ENGELLiLERE DESTEK
Perde kapandı ama
Perde kapandı ama
Atletler madalyayla döndü
Atletler madalyayla döndü
Liglere seçim arası
Liglere seçim arası
BOZOK TURA HAZIRLANIYOR
BOZOK TURA HAZIRLANIYOR
Kızlar yarı finaldeler
Kızlar yarı finaldeler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim