Yozgatspor izinde

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Mahalli İdareler Yerel Seçimler nedeniyle liglere ara verildiğini bu nedenle de oyuncularına bir haftalık izin verdiğini söyledi. Ladik Belediyespor müsabakasının ardından oyuncularını kendi memleketlerine gönderdiğini ifade eden Baş, ‘’İzin süreleri bittikten sonra Yozgat’ta kendi tesislerimizde toplanarak deplasmanda Turhalspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlayacağız. Ladik Belediyespor karşısında alınan mağlubiyete üzüldük. Ancak bu mağlubiyet hiçbir şeyin sonu değil. Şampiyonluk turumuzu seçim sonrasına ertelemiş olduk. Deplasmanda Turhalspor’u yenerek iki haftalık rötar yapan şampiyonluk turunu atmak istiyoruz’’ dedi