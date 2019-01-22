Yozgatspor izinde

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Çankırıspor ile oynadığı ve 7-1 kazandığı müsabaka sonrasında teknik direktör İbrahim Baş tarafından bir günlük izin verildi.