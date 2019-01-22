Yozgatspor izinde

Bugün kendi tesislerinde toplanacak olan kırmızı siyahlı ekip hafta sonu deplasmanda Sinopspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak.
22 Ocak 2019 Salı 07:00
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SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Çankırıspor ile oynadığı ve 7-1 kazandığı müsabaka sonrasında teknik direktör İbrahim Baş tarafından bir günlük izin verildi.
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