Yozgatspor izin kullandı

Bugün kendi tesislerinde toplanacak olan kırmızı siyahlı ekip, teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde Çarşambaspor müsabakasının hazırlıklarına başlayacak. Geçtiğimiz hafta oynanan Çankırıspor müsabakası sonrasında izin kullanmayan Yozgatsporlu oyuncular önceki gün oynanan Sinopspor müsabakası sonrasında ilk 11’de sahaya çıkanlar hemen izne ayrılırken, yedek ve kadroda olmayan oyuncular ise antrenman yaptıktan sonra dün bir günlük izin kullandılar.
02 Ekim 2018 Salı 07:00
91 Okunma
Son Güncelleme: 02.10.2018 10:52
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol