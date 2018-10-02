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Yozgatspor izin kullandı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, dünü izin kullanarak geçirdi.

Yozgatspor izin kullandı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, dünü izin kullanarak geçirdi.

02 Ekim 2018 Salı 07:00
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Yozgatspor izin kullandı

Bugün kendi tesislerinde toplanacak olan kırmızı siyahlı ekip, teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde Çarşambaspor müsabakasının hazırlıklarına başlayacak. Geçtiğimiz hafta oynanan Çankırıspor müsabakası sonrasında izin kullanmayan Yozgatsporlu oyuncular önceki gün oynanan Sinopspor müsabakası sonrasında ilk 11’de sahaya çıkanlar hemen izne ayrılırken, yedek ve kadroda olmayan oyuncular ise antrenman yaptıktan sonra dün bir günlük izin kullandılar. 

Son Güncelleme: 02.10.2018 10:52
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