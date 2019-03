Yozgatspor iyi yönetiliyor

Yozgatspor için yapılan her iyi işi Yozgatspor'u ve seven kişi ve kurumlarla birlikte yaptıklarını dile getiren Arslan, bu sezon takımın 3. Lig'e çok yaklaştığını profesyonel ligde de takımı idare edecek bir yönetime sahip olduklarını vurguladı. Yıllardır Yozgatspor'un başarısı için gerek Yozgat Belediyesinin gerek siyasilerin gerekse Yozgatlı iş adamları ve Yozgat halkının elinden geldiğini yaptığının altını çizen Arslan, "Yozgatspor her zaman iyi idare edilmiştir. Bundan sonrada iyi yönetileceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Biz mevcut yönetimimiz ile gönül verdiğimiz Yozgatspor'u profesyonel ligde de en iyi şekilde yönetiriz. Bu güne kadar Yozgatspor'un başarısı için birçok kanaldan yardım talebimiz oldu. Talep ettiğimiz yardımlarında birçoğu olumlu oldu. En son talep ettiğimiz yardımda Cumhurbaşkanı Yardımcımızın girişimleri ile Spor Toto tarafından kulübümüze geldi. 250 bin liralık destek bizim Spor Toto'dan aldığımız ilk destek değil, son destek de olmayacak. Sezon başında aynı kurumdan 500 bin lira destek almıştık şimdi ise bunun yarısı kadar bir meblağ aldık. Yozgatspor'un geleceği için elini taşın altına koyan herkese bu güne kadar nasıl teşekkür ettiysek Cumhurbaşkanı Yardımcımıza da Yozgatspor Yönetimi ve Yozgatspor severler olarak teşekkür ediyoruz" dedi.