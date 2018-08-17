YOZGATSPOR iYi YOLDA

Biri penaltıdan olmak üzere Hüseyin Çelik’in attığı iki golle sahadan 2-0 galibiyet ile ayrılan Yozgatspor ilk hazırlık müsabakasını da kazanmış oldu. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, ekibinin Kilis Belediyespor karşısında çok iyi mücadele ettiğini ve galibiyeti hak eden tarafın kendilerinin olduğunu söyledi. Kilis Belediyespor karşısında ortaya koyulan performanstan memnun olduğunu belirten Baş, ‘’Yeni sezon hazırlıklarında ilk hazırlık müsabakamızı Kilis Belediyespor ile oynadık. Oyuncularımızın çoğu ilk defa birbirleri ile birlikte oynamalarına rağmen gösterdikleri performans ve uyum teknik ekip olarak bizleri memnun etti. Oyuncularımızın hırsı, azmi, isteği, performansı Kilis Belediyespor müsabakasında üst düzeydeydi. Sezon başı, Kilis Belediyespor karşısında da tabi ki eksikliklerimiz vardı, zaten hazırlık müsabakalarını takımımızdaki eksiklikleri görmek ve onları biran önce gidermek için oynuyoruz. Sezon başı olduğu için takımımızda bir takım eksiklikler vardı onları tespit etti. Diğer oynayacağımız hazırlık müsabakaları ile takımımızın durumunu daha da iyi görme fırsatı bulacağız. Kupa maçına kadar takımımızın istenilen düzeye geleceğini düşünüyorum’’ dedi.