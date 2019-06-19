YOZGATSPOR iSTiŞARE YAPTI

Yozgatspor yönetimi tarafından organize edilen toplantıda Yozgatspor’un dünü ve bundan sonra atılacak adımlar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Yeni sezon öncesinde takımın durumu, yapılması gerekenler, yeni yönetimin nasıl oluşturulacağı konularında Kulüp Başkanı Kazım Arslan toplantıya katılan taraftar gruplarını bilgilendirdi. Yozgatspor ile ilgili fikri olanlar ve Yozgatspor’u destekleyen taraftarların da katılımı ile geniş çaplı yapılan toplantıda Başkan Arslan, kulübün siyasi malzeme yapılmaksızın, herkesi kucaklayacak, her kesimden insanın olabileceği, geniş katılımlı bir yönetim anlayışı ile geleceğe taşımak istediklerini kaydetti. Her oluşumda olduğu gibi Yozgatspor'da da gerekli istişarelerin yapılarak bir yönetimin oluşturulması gerektiğinin altını çizen BBaşkan Arslan, ayrı ayrı listelerle, sosyal medya üzerinden yapılacak değerlendirmelerle bir yönetim oluşturulmaya kalkışıldığında Yozgat'ın bölüneceğini, bölgek için değil birleştirmek, bütünleştirmek üzere Yozgatspor'un var olduğunun da altını çizdi.