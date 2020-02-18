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Yozgatspor İstanbul’da

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, yarın deplasmanda Modafenspor ile oynayacağı müsabaka için İstanbul’a gitti.

18 Şubat 2020 Salı 03:07
Yozgatspor İstanbul’da

Hafta sonu Altındağ Belediyespor’u 3-1 mağlup ettikten sonra ara vermeden Modefenspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayan kırmızı siyahlı ekip, dün teknik direktör Cemal Çıldır gözetiminde yaptığı antrenmanın ardından İstanbul’a gitti. Bugün İstanbul’da yapacağı tek antrenman ile Modefenspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak olan kırmızı siyahlı ekip, kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren rakibini yenerek büyük avantaj yakalamak istiyor. 

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Yozgatspor İstanbul’da
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