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Yozgatspor İskenderun’u konuk ediyor

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor Bugün Sorgun ilçe stadında İskederunspor ile karşı karşıya gelecek.

03 Mart 2021 Çarşamba 00:47
Yozgatspor İskenderun’u konuk ediyor

Yozgatspor Kaleci Antrenörü Hasan Sarıkaya, hafta sonunda bugüne kadar çok iyi bir antrenman dönemi geçirdiklerini ve bugün İskenderunspor ile oynayacakları müsabakayı kazanacaklarına inandıklarını söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan İskenderunspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak üç puanı alan tarafın kendilerinin olacağını vurgulayan Sarıkaya, ‘’Mardin Fostfatspor ile oynadığımız müsabaka sonrasında moralli bir şekilde İskenderunspor ile oynayacağımız müsabakaya hazırlandık. Ligde istemediğimiz kötü sonuçlar aldık ve puan cetvelinde de istemediğimiz bir yerdeyiz. Bu kötü durumdan biran önce kurtulmak için İskenderunspor ile oynayacağımız müsabakayı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bizim artık kaybetme lüksümüz kalmadı. Bütün müsabakalarımız bizim için final havasında geçecek. Ben İskenderunspor ile başlayacak olan bir galibiyet serisi yakalayacağımıza ve içinde bulunduğumuz bu kötü durumdan hızlı bir şekilde kurtulacağımıza inanıyorum’’ dedi. 

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Yozgatspor İskenderun’u Konuk Ediyor
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