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YOZGATSPOR iNANIYOR

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü grupta mücadele eden Yozgatspor ligin son haftasında Mucur Yabanlıspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

09 Nisan 2022 Cumartesi 00:03
YOZGATSPOR iNANIYOR

Ligin ikinci yarısında önemli bir çıkış yakalayan Yozgatspor aldığı puanlar ile zirve yarışını son haftaya kadar taşımasını bildi. Yarın deplasmanda Mucur Yabanlıspor ile karşı karşıya gelecek olan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini yenip, Osmancık Belediyespor’un ise lider Ankara TKİspor’u yenmesini bekleyecek. Yozgatspor Antrenörü Polat Özkan, yarın deplasmanda ligdeki son müsabakalarına çıkacaklarını söyledi. Küme düşer dedikleri takımını şampiyonluğun en büyük adaylarından biri haline getirdiklerini dile getiren Özkan, ‘’Ligin son haftası geldi çattı. Geçtiğimiz hafta Keçiören Belediye Bağlumspor karşısında çok iyi bir galibiyet alarak moral bulduk. Bu moral ile yarın Mucur Yabanlıspor karşısına çıkacağız. Kümede kalma mücadelesi veren rakibimiz karşısında sahadan üç puan ile ayrılacağımıza inanıyorum. Mucur Yabanlıspor’un yenmemiz durumunda Osmancık Belediyespor ile lider Ankara TKİspor arasında oynanacak olan müsabakanın sonucunu bekleyeceğiz. Osmancık Belediyespor Ankara TKİspor’u mağlup etmesi durumunda biz grup lideri olacağız ve Üçüncü Lige yükselme Play-Off müsabakalarına katılma hakkı elde edeceğiz. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Zirvenin sahibinin belli olmasına sadece 1 gün kaldı. Bu bir gün sonunda da zirvenin yeni sahibiz biz olacağız’’ dedi.

Son Güncelleme: 08.04.2022 20:09
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