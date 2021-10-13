Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1416.82
ALTIN
511.61
DOLAR
9.0394
STERLİN
12.3005
EURO
10.4398

Yozgatspor ilk maçını kaybetti

Orta Anadolu Dostluk Ligi’nde mücadele eden Yozgatspor Masterler takımı deplasmanda Kayseri Organize Masterler takımına 3-2 mağlup oldu.

13 Ekim 2021 Çarşamba 00:29
Yozgatspor ilk maçını kaybetti

Müsabakanın ilk yarısına iyi başlayan Yozgat temsilcisi üst üste girdiği pozisyonlarda yararlanamadı. Bir penaltı pozisyonu da müsabaka hakemi tarafından es geçilen müsabakada ev sahibi Kayseri Organize Masterler Kulübü kazandığı penaltı atışını gole çevirerek 1-0 öne geçti. Golden sonra ikinci gol için Yozgat temsilcisinin kalesine yüklenen Kayseri Organize Masterler Kulübü Yozgatspor’un defansının hatasını iyi değerlendirerek farkı 2’ye çıkardı. Müsabakanın ilk yarısı Kayseri temsilcisinin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan Yozgatspor Masterler takımı bulduğu gol ile skoru 2-1’e getirdi. Ev sahibi ekip kornerden bulduğu gol ile tekrar farkı ikiye çıkardı. Skor 3-1’e geldikten sonra rakip kaleye yüklenen Yozgatspor Masterler takımında en iyi iki oyuncusu sakatlanarak oyundan çıkınca istedikleri golleri bulamadılar. Müsabakanın sonlarına doğru buldukları gol ile skoru 3-2’ye getiren Yozgat temsilcisinin golden sonraki çabaları da yetersiz kalınca sahadan 3-2 mağlubiyet ile ayrıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspor Ilk Maçını KaybettiYozgatIlerigazetesiçarşambaHaberOrtaAnadoluDostlukligiYozgatsporMasterlerKayseriOrganizeMasterlerMağlup
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fikstür çekimi bugün
Fikstür çekimi bugün
Sorgun Solhanspor’u konuk ediyor
Sorgun Solhanspor’u konuk ediyor
Kızlar Artvin’e bileniyor
Kızlar Artvin’e bileniyor
Kınık’a forma hediye ettiler
Kınık’a forma hediye ettiler
Sorgun’da galibiyet sevinci
Sorgun’da galibiyet sevinci
Spor haftasında tenis turnuvası
Spor haftasında tenis turnuvası
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim