Yozgatspor ilk maçını kaybetti

Müsabakanın ilk yarısına iyi başlayan Yozgat temsilcisi üst üste girdiği pozisyonlarda yararlanamadı. Bir penaltı pozisyonu da müsabaka hakemi tarafından es geçilen müsabakada ev sahibi Kayseri Organize Masterler Kulübü kazandığı penaltı atışını gole çevirerek 1-0 öne geçti. Golden sonra ikinci gol için Yozgat temsilcisinin kalesine yüklenen Kayseri Organize Masterler Kulübü Yozgatspor’un defansının hatasını iyi değerlendirerek farkı 2’ye çıkardı. Müsabakanın ilk yarısı Kayseri temsilcisinin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan Yozgatspor Masterler takımı bulduğu gol ile skoru 2-1’e getirdi. Ev sahibi ekip kornerden bulduğu gol ile tekrar farkı ikiye çıkardı. Skor 3-1’e geldikten sonra rakip kaleye yüklenen Yozgatspor Masterler takımında en iyi iki oyuncusu sakatlanarak oyundan çıkınca istedikleri golleri bulamadılar. Müsabakanın sonlarına doğru buldukları gol ile skoru 3-2’ye getiren Yozgat temsilcisinin golden sonraki çabaları da yetersiz kalınca sahadan 3-2 mağlubiyet ile ayrıldı.