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Yozgatspor ilk hazırlık müsabakasını oynadı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor Kırıkkale temsilcisi Yahşihanspor ile oynadığı hazırlık müsabakasını 1-0 kaybetti.

20 Eylül 2021 Pazartesi 00:03
Yozgatspor ilk hazırlık müsabakasını oynadı

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Feridun Dündar gözetiminde sürdüren kırmızı siyahlı ekip ilk hazırlık müsabakasını Yahşihanspor ile oynadı. Kırıkkale’de oynanan müsabakayı Yahşianspor 1-0 kazandı. Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar, yoğun bir şekilde sürdürdükleri lig hazırlıklarına devam ederken fırsat buldukça da hazırlık müsabakası oynamaya gayret gösterdiklerini söyledi. İlk hazırlık müsabakasını Yahşihanspor ile oynadıklarını dile getiren Dündar, Yahşihanspor karşısında takımının eksiklerini görme fırsatı bulduğunu belirtti. Takımının bir çok eksiğinin bulunduğunu ve mutlaka tecrübeli oyuncular ile takviye yapılması gerektiğini dile getiren Dündar, denemeye aldıkları oyuncuları gönderdikten sonra 20 kişi kaldıklarını mutlaka Bölgesel Amatör Lig’de oynamış tecrübeli oyuncuları kadrolarına katmaları gerektiğini vurguladı. Şuanda transfer çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Dündar, takımın maddi durumunu da düşünerek transferler yapmaya gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi. 

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