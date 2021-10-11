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Yozgatspor ilk galibiyetini aldı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yozgatspor 1959 FK yeni sezon hazırlıklarını Yozgat’ta yaptığı kamp ile sürdürüyor.

11 Ekim 2021 Pazartesi 00:09
Yozgatspor ilk galibiyetini aldı

Kırmızı siyahlı ekip kamp döneminde oynadığı hazırlık müsabakalarından galibiyet alamazken, hafta sonu Yahşihan Belediyespor ile oynadığı müsabakayı 2-0 kazanarak ilk galibiyetini aldı. Çıktığı hazırlık müsabakalarında gösterdiği performans ve aldığı mağlubiyetler ile eleştirilerin odağı olan kırmızı siyahlı ekip son günlerde kadrosuna kattığı oyuncular ile Yahşihan Belediyespor karşısına çıktı. Rakibine oranla daha iyi bir oyun ortaya koyan kırmızı siyahlı ekip ilk yarıda Doğukan Öztürk ve ikinci yarıda da Yiğit Türkman’in attığı goller ile sahadan 2-0 galibiyet ile ayrıldı. 

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