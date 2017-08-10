Yozgatspor ilk galibiyetini aldı: 2-1

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK, Afyon kampında yaptığı 3. Hazırlık maçında 3.Lig’in güçlü temsilcisi Gölcükspor’u sergilediği üstün oyunla 2-1 mağlup etti. Böylece Yozgatspor yaptığı üç hazırlık maçında bir galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet almış oldu.