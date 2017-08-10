Yozgatspor ilk galibiyetini aldı: 2-1

Yozgatspor’un golleri Ali Yakup ve Yunus Emre’den gelirken kalecimiz Cengiz’de bir penaltı çıkararak karşılaşmaya damga vurdu.
GOL İPTAL EDİLDİ
Kamp çalışmaları kapsamında Afyon’da bulunan temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK, 3.Lig’in güçlü ekiplerinden Gölcükspor ile karşılaştı. Karşılaşmanın başlarında 1-0 geriye düşen kırmızı siyahlılar maçta Ali Yakup'un zor pozisyonda klas vuruşu ile eşitliği yakaladı. Ali Tayfun'un çizgiyi geçen net golünü Gölcükspor defansı çizginin içinden çıkarırken maçın hakeminin mesafeye uzak olması sebebiyle gol iptal edildi. Yozgatspor’un kontra atağı sonucu topla buluşan Ali Tayfun pasını Yunus Emre'ye aktardı ve Yunus pozisyonu affetmeyerek ikinci golümüzü kaydetti. Kalecimiz Cengiz penaltı atışı kurtararak kalesinde devleşti.
Yozgatspor’un golleri Ali Yakup ve Yunus Emre’den gelirken kalecimiz Cengiz’de bir penaltı çıkararak karşılaşmaya damga vurdu.
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