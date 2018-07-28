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Yozgatspor ilk antrenmanını yaptı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor, yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde başlarken, ilk antrenmanını dün teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde yaptı.

Yozgatspor ilk antrenmanını yaptı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor, yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde başlarken, ilk antrenmanını dün teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde yaptı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Yozgatspor ilk antrenmanını yaptı

Önceki gün kendi tesislerinde toplanarak teknik direktör İbrahim Baş ile tanışma toplantısı yapan Yozgatsporlu oyuncular dün ise ilk antrenmanını yaptı. Kurban bayramına kadar iki aşamalı kamp yapacak olan Yozgatspor, 15 günlük Yozgat kampının ardından belirlenen bir kamp merkezine giderek bir hafta orada kamp yapacak, Kurban Bayramı tatilinin ardından tekrar Yozgat’a gelecek olan kırmızı siyahlı ekip kupa maçı hazırlıklarına başlayacak. 

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