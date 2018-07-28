Yozgatspor ilk antrenmanını yaptı

Önceki gün kendi tesislerinde toplanarak teknik direktör İbrahim Baş ile tanışma toplantısı yapan Yozgatsporlu oyuncular dün ise ilk antrenmanını yaptı. Kurban bayramına kadar iki aşamalı kamp yapacak olan Yozgatspor, 15 günlük Yozgat kampının ardından belirlenen bir kamp merkezine giderek bir hafta orada kamp yapacak, Kurban Bayramı tatilinin ardından tekrar Yozgat’a gelecek olan kırmızı siyahlı ekip kupa maçı hazırlıklarına başlayacak.