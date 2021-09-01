Yozgatspor ikinci oldu

Niğde, Ortaköy, Aksaray ve Nevşehir takımlarının yer aldığı turnuvada rakiplerini geride bırakan temsilcimiz turnuvayı ikinci olarak tamamladı. İlk müsabakada Aksaray ile karşılaşan Yozgatspor Masterler Kulübü ev sahibini yenerek finale yükseldi. Final müsabakasını kaybeden Yozgat temsilcisi turnuvayı ikinci tamamladı. Yozgatspor Masterler Kulübü Başkanı Feridun Karakoç, futbol bahane dostluk şahane parolasının ön plana çıktığı turnuvada Yozgat’ı en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi. Ev sahibi takımın misafirperverliği için de teşekkür eden Karakoç, ‘’Çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. İleri yaş ve havanın da çok sıcak olmasına rağmen mükemmele yakın müsabakalar çıkaran tüm dostlara teşekkür ediyorum’’ dedi.