Yozgatspor için seferber oldular

Yozgatspor taraftar gruplarının başlatmış oldukları Yozgatspor’a destek kampanyasına Ankara, İstanbul, Trakya Yozgatlılar Federasyonu ile, Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu da katkı sağladılar. Her gün sosyal medya hesabından yapılan canlı yayınlar ile kırmızı siyahlı kulübe maddi destek toplayan Yozgatspor taraftarları Yozgatlı gurbetçilerden de destek bekliyor. Şimdiye kadar Yozgatspor taraftarlarının başlattığı ‘20 bin Yozgatlı 20 lira’ kampanyasına 2 binin üzerinde Yozgatlı katıldı.