Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -5°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
112159
ALTIN
163.706
DOLAR
3.7964
STERLİN
5.2439
EURO
4.6593

Yozgatspor için dua ettiler

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da taraftarlar Kadirli Demirspor ile oynanacak olan müsabaka öncesinde Çapanoğlu Büyük Camiye giderek dua ettiler.

Yozgatspor için dua ettiler

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da taraftarlar Kadirli Demirspor ile oynanacak olan müsabaka öncesinde Çapanoğlu Büyük Camiye giderek dua ettiler.

16 Ocak 2018 Salı 07:00
1 Okunma
Yozgatspor için dua ettiler

Yozgatspor taraftar gruplarından Çapanoğlu Taraftarlar Derneği üyesi gençler sabah namazından Çapanoğlu Büyük Camide buluşarak önce sabah namazlarını kıldılar daha sonra da Yozgatspor’un başarısı için dua ettiler.
Çapanoğlu Büyük Camide ettikleri dua sonrasında dernek binasında tekrar bir araya gelen taraftarlar burada da kahvaltı yapıp Yozgatspor’u destek noktasında görüş alış verişinde bulundular.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yozgat Çeyrek finalde
Yozgat Çeyrek finalde
Sorgun enerji depoladı
Sorgun enerji depoladı
Zirve yarışı aynı
Zirve yarışı aynı
Mehmet Şükrü kaldığı yerden
Mehmet Şükrü kaldığı yerden
Azatlı'da sahada
Azatlı'da sahada
Mehmet Şükrü korkuttu
Mehmet Şükrü korkuttu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim