Yozgatspor için dua ettiler

Yozgatspor taraftar gruplarından Çapanoğlu Taraftarlar Derneği üyesi gençler sabah namazından Çapanoğlu Büyük Camide buluşarak önce sabah namazlarını kıldılar daha sonra da Yozgatspor’un başarısı için dua ettiler.

Çapanoğlu Büyük Camide ettikleri dua sonrasında dernek binasında tekrar bir araya gelen taraftarlar burada da kahvaltı yapıp Yozgatspor’u destek noktasında görüş alış verişinde bulundular.