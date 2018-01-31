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Yozgatspor Huseyni’yi deniyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, İranlı oyuncu Sajjad Huseyni’yi denemeye aldı.

Yozgatspor Huseyni’yi deniyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, İranlı oyuncu Sajjad Huseyni’yi denemeye aldı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
38 Okunma
Yozgatspor Huseyni’yi deniyor

İran İkinci Lig takımlarından Rah Ahan takımında forma giyen ve Sajjad Hoseyni iki gündür Yozgatspor ile antrenmanlara çıkıyor.
Sağ ve sol açık mevkilerinde oynayabilen oyuncu hakkında teknik ekibin vereceği rapor doğrultusunda transferinin gerçekleştirip gerçekleştirilmeyeceğine karar verilecek.

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