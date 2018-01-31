Yozgatspor Huseyni’yi deniyor

İran İkinci Lig takımlarından Rah Ahan takımında forma giyen ve Sajjad Hoseyni iki gündür Yozgatspor ile antrenmanlara çıkıyor.
Sağ ve sol açık mevkilerinde oynayabilen oyuncu hakkında teknik ekibin vereceği rapor doğrultusunda transferinin gerçekleştirip gerçekleştirilmeyeceğine karar verilecek.
31 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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İran İkinci Lig takımlarından Rah Ahan takımında forma giyen ve Sajjad Hoseyni iki gündür Yozgatspor ile antrenmanlara çıkıyor.
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