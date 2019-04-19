YOZGATSPOR HIZ KESMEDEN

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, ligin son haftasında deplasmanda Altınordu Belediyespor ile önemli bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Grup’tan çıkmayı garantilemelerine karşılık önlerinde çok önemli Play-Off müsabakalarının olduğuna dikkat çeken Baş, ‘’Play-Off müsabakalarına hazırlık açısından Altınordu Belediyespor ile oynayacağımız müsabaka çok önemli. Play-Off müsabakaları için hazırlanıyoruz, Altınordu müsabakasını da bir hazırlık maçı olarak görüyoruz. Bu müsabakaya iyi hazırlanıp prestij müsabakamızı kazanıp ligi galibiyet ile tamamlamayı amaçlıyoruz’’ dedi.