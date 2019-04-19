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YOZGATSPOR HIZ KESMEDEN

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta lider Yozgatspor Pazar günü deplasmanda Altınordu Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Bozok Stadında yaptığı taktik antrenmanı ile sürdürdü.

YOZGATSPOR HIZ KESMEDEN

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta lider Yozgatspor Pazar günü deplasmanda Altınordu Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Bozok Stadında yaptığı taktik antrenmanı ile sürdürdü.

19 Nisan 2019 Cuma 00:00
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YOZGATSPOR HIZ KESMEDEN

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, ligin son haftasında deplasmanda Altınordu Belediyespor ile önemli bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Grup’tan çıkmayı garantilemelerine karşılık önlerinde çok önemli Play-Off müsabakalarının olduğuna dikkat çeken Baş, ‘’Play-Off müsabakalarına hazırlık açısından Altınordu Belediyespor ile oynayacağımız müsabaka çok önemli. Play-Off müsabakaları için hazırlanıyoruz, Altınordu müsabakasını da bir hazırlık maçı olarak görüyoruz. Bu müsabakaya iyi hazırlanıp prestij müsabakamızı kazanıp ligi galibiyet ile tamamlamayı amaçlıyoruz’’ dedi.

Son Güncelleme: 18.04.2019 17:15
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