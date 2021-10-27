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Yozgatspor hedefe odaklandı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yozgatspor hafta sonu deplasmanda Ankara DSİspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Feridun Dündar gözetiminde sürdürüyor.

27 Ekim 2021 Çarşamba 00:24
Yozgatspor hedefe odaklandı

Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar, hafta sonu ligin ilk haftasında Ankara DSİspor ile zor bir müsabaka oynayacaklarını söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Ankara DSİ karşısında galibiyet hedeflediklerini dile getiren Dündar, ‘’Ankara DSİspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanıp güçlü rakibimizi kendi evinde yenerek lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Yıllarca Ankara’da ikamet ettim ve Ankara’da kulüpler de çalıştırdım. Bu nedenle Ankara DSİ takımını tanıyorum ve onları yenebileceğimize de inanıyorum’’ dedi. 

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