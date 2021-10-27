Yozgatspor hedefe odaklandı

Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar, hafta sonu ligin ilk haftasında Ankara DSİspor ile zor bir müsabaka oynayacaklarını söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Ankara DSİ karşısında galibiyet hedeflediklerini dile getiren Dündar, ‘’Ankara DSİspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanıp güçlü rakibimizi kendi evinde yenerek lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Yıllarca Ankara’da ikamet ettim ve Ankara’da kulüpler de çalıştırdım. Bu nedenle Ankara DSİ takımını tanıyorum ve onları yenebileceğimize de inanıyorum’’ dedi.