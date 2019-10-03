Yozgatspor hazırlıklarını sürdürdü

Nevşehir Belediyespor karşısında alınan mağlubiyet sonrasında moral bozukluğu yaşayan kırmızı siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası’nda mağlup etmeyi başardığı Altındağ Belediyespor’u bir kez daha yenerek hem Nevşehir Belediyespor müsabakasını telafi etmek hem de moral bulmak istiyor. Bu amaçla çalışmalarını kendi tesislerinde sürdüren kırmızı siyahlılar, Altındağ Belediyespor ile daha önce Ziraat Türkiye Kupası eleme maçı oynadıklarını, maçtan 2-0 galibiyetle ayrılarak, tur atladıklarını hatırlattı. Futbolcular, rakibe Cumartesi günü rövanşı vermeyeceklerini, sahadan galibiyetle ayrılarak, önümüzdeki hafta Çarşamba günü iç sahada oynayacakları maça moralli çakmak istediklerinin altını çizdi. Kırmızı siyahlılar bugün ve yarın yapacakları antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlayacaklar.