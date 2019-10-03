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Yozgatspor hazırlıklarını sürdürdü

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Cumartesi günü deplasmanda Altındağ Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Fatih Kavlak gözetiminde sürdürdü.

Yozgatspor hazırlıklarını sürdürdü

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Cumartesi günü deplasmanda Altındağ Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Fatih Kavlak gözetiminde sürdürdü.

03 Ekim 2019 Perşembe 00:00
Yozgatspor hazırlıklarını sürdürdü

Nevşehir Belediyespor karşısında alınan mağlubiyet sonrasında moral bozukluğu yaşayan kırmızı siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası’nda mağlup etmeyi başardığı Altındağ Belediyespor’u bir kez daha yenerek hem Nevşehir Belediyespor müsabakasını telafi etmek hem de moral bulmak istiyor. Bu amaçla çalışmalarını kendi tesislerinde sürdüren kırmızı siyahlılar, Altındağ Belediyespor  ile daha önce Ziraat Türkiye Kupası eleme maçı oynadıklarını, maçtan 2-0 galibiyetle ayrılarak, tur atladıklarını hatırlattı. Futbolcular, rakibe Cumartesi günü rövanşı vermeyeceklerini, sahadan galibiyetle ayrılarak, önümüzdeki hafta Çarşamba günü iç sahada oynayacakları maça moralli çakmak istediklerinin altını çizdi. Kırmızı siyahlılar bugün ve yarın yapacakları antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlayacaklar.

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Yozgatspor Hazırlıklarını Sürdürdü
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