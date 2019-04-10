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Yozgatspor hazırlıklara başladı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluğunu garantileyerek Play-Off oynamaya hak kazanan Yozgatspor, Pazar günü Sungurlu Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Yozgatspor hazırlıklara başladı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluğunu garantileyerek Play-Off oynamaya hak kazanan Yozgatspor, Pazar günü Sungurlu Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

10 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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Yozgatspor hazırlıklara başladı

Turhalspor ile oynanan müsabaka sonrasında teknik direktörü İbrahim Baş tarafından bir günlük izin verilen kırmızı siyahlı ekip, dün kendi tesislerinde toplandı. Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında Sungurlu Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayan kırmızı siyahlı ekip, ligde kalan iki müsabakasını da kazanarak Play-Off’lara moralli bir şekilde gitmek istiyor. 

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