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Yozgatspor hazırlanıyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Pazar günü konuk edeceği Safranbolu Belediyespor müsabakasının hazırlıklarını kendi tesisleri önünde bulunan antrenman sahasında sürdürüyor.

Yozgatspor hazırlanıyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Pazar günü konuk edeceği Safranbolu Belediyespor müsabakasının hazırlıklarını kendi tesisleri önünde bulunan antrenman sahasında sürdürüyor.

01 Kasım 2018 Perşembe 07:13
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Yozgatspor hazırlanıyor

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı oyuncularda hedef Safranbolu takımını da yenerek yollarına emin adımlarla devam etmek. 

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Yozgatspor Hazırlanıyor
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