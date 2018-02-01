YOZGATSPOR HAZIR KITA

Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Aydın Yavuz, Pazar günü ligde henüz puanı bulunmayan Azatlıspor’u konuk edeceklerini söyledi.

Rakiplerinin durumunun kendilerini ilgilendirmediğini bu müsabakaya iyi bir şekilde hazırlandıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam,

‘’Rakibimizi iyi bir oyun ile yenerek Aksarayspor’un bay olduğu haftayı üç puan ile kapatmak istiyoruz. Bana göre rakibin küçüğü büyüğü yoktur. Bütün takımlar birbirlerini yenebilecek düzeydedir. Biz bu müsabakada rakibimizi küçümsemeden kendi oyunumuzu oynayıp sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyoruz. Rakibimizi küçümsediğimiz zaman kaybeden taraf olursunuz. Bunun bilinci ile hareket ediyoruz. Önümüzde bir çok örnek var Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren kulüpler Bölgesel Amatör Lig, Üçüncü Lig ekiplerine yenilebiliyorlar. Biz bunları göz önüne alarak çalışıyoruz ve rakibimizi kesinlikle küçümsemiyoruz. Bu müsabakayı kazanarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz’’ dedi.