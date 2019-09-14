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YOZGATSPOR HAZIR

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, yarın Bozok stadında saat 16.00’da Karacabey Belediyespor’u konuk edecek.

YOZGATSPOR HAZIR

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, yarın Bozok stadında saat 16.00’da Karacabey Belediyespor’u konuk edecek.

14 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
YOZGATSPOR HAZIR

Kırmızı siyahlı ekip teknik direktör Fatih Kavlak gözetiminde bugün yapacağı son hazırlık antrenmanının ardından kampa girerek maç saatini beklemeye koyulacak. Lige Osmaniyespor beraberliği ile kötü bir başlangıç Yozgatspor, daha sonraki ligde çıktığı Kelkit Belediyespor’u ve Ziraat Türkiye Kupasında karşılaştığı Altındağ Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek iyi bir çıkış yakaladı. Yakaladığı bu çıkışı yarın konuk edeceği Karacabey Belediyespor karşısında da sürdürmek isteyen Yozgatsporlu oyuncular taraftarlarının da desteğini arkalarına alarak sahadan galibiyet ile ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, Yozgatspor olarak iyi takım kurduklarına inandıklarını söyledi. Sadece yeni kurulan bir ekip olmalarından dolayı biraz zamana ihtiyaçlarının olduğunu bildiklerinin altını çizen Arslan, ‘’Lige kötü bir başlangıç yapmış olabiliriz ancak ardından iki güçlü takımı kendi evlerinde yenebilme başarısı gösterdik. Takımımız her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Yarın konuk edeceğimiz Karacabey Belediyespor’u da taraftarımızın desteği ile yenerek galibiyet serimizi devam ettireceğimize inanıyorum’’ dedi. 

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