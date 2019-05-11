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YOZGATSPOR HAZIR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nden TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off İkinci kademe müsabakasında Akşehirspor ile karşılaşacak olan Yozgatspor, son hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayarak müsabaka saatini beklemeye koyulacak.

YOZGATSPOR HAZIR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nden TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off İkinci kademe müsabakasında Akşehirspor ile karşılaşacak olan Yozgatspor, son hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayarak müsabaka saatini beklemeye koyulacak.

11 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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YOZGATSPOR HAZIR

Bu kez işini şansa bırakmak istemeyen kırmızı siyahlı ekip, teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde yoğun bir şekilde sürdürdüğü çalışmalarını bugün tamamlayacak. Yozgatspor teknik patronu İbrahim Baş, yarın bugüne kadar verdikleri emeklerin karşılığının alınacağı gün olduğunu söyledi. Akşehirspor ile oynayacakları müsabakada galibiyet dışında bir şey düşünmediklerinin altını çizen Baş, ‘’Kelkit Belediye Hürriyetspor ile oynadığımız müsabakada istediğimiz penaltı atışları sonunda alamadık. Ancak yarın Akşehirspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanarak ilk maçta yapamadığımız yapacağız ve TFF Üçüncü Ligi’ne terfi edeceğiz. Bu müsabaka için çok iyi hazırlandık. Takımım motivasyon açısından da teknik ve taktik açıdan da tam manasıyla hazır olduğunu düşünüyorum. Bolu’da bizleri doksan dakika boyunca destekleyecek olan taraftarımızın ile birlikte bu sefer özlemini duyduğumuz şampiyonluk turu atmak istiyoruz. Bu kolay değil ama başaracak güce de sahibiz. Bolu’da taraftarımız ile bütünleşip bu müsabakadan alnımızın akıyla çıkacağız’’ dedi.

Son Güncelleme: 10.05.2019 16:59
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