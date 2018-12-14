YOZGATSPOR HAZIR

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, ligin ilk yarısının son haftasında güçlü rakibini yenerek hem namağlup unvanını korumak istiyor, hem de devreyi galibiyetle mutlu bir şekilde kapatmak istiyor. Kırmızı siyahlı ekibin teknik direktörü İbrahim Baş, ligin ilk yarısının sonunda Altınordu Belediyespor’u konuk edeceklerini söyledi. Bu zorlu müsabakadan taraftarlarında desteği ile sahadan üç puan ile ayrılacaklarına inandıklarını dile getiren başarılı çalıştırıcı, devreyi galibiyet ile tamamlamayı amaçladıklarını ifade etti.