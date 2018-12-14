Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
89640
ALTIN
214.212
DOLAR
5.3894
STERLİN
6.7636
EURO
6.0772

YOZGATSPOR HAZIR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Pazar günü Altınordu Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yaptığı çift kale antrenman ile sürdürdü.

YOZGATSPOR HAZIR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Pazar günü Altınordu Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yaptığı çift kale antrenman ile sürdürdü.

14 Aralık 2018 Cuma 07:00
64 Okunma
YOZGATSPOR HAZIR

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, ligin ilk yarısının son haftasında güçlü rakibini yenerek hem namağlup unvanını korumak istiyor, hem de devreyi galibiyetle mutlu bir şekilde kapatmak istiyor. Kırmızı siyahlı ekibin teknik direktörü İbrahim Baş, ligin ilk yarısının sonunda Altınordu Belediyespor’u konuk edeceklerini söyledi. Bu zorlu müsabakadan taraftarlarında desteği ile sahadan üç puan ile ayrılacaklarına inandıklarını dile getiren başarılı çalıştırıcı, devreyi galibiyet ile tamamlamayı amaçladıklarını ifade etti. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Stat temizlendi
Stat temizlendi
Bozok, Bahçelievler’e odaklandı
Bozok, Bahçelievler’e odaklandı
Engelliler Kocaeli’ni gözüne kestirdi
Engelliler Kocaeli’ni gözüne kestirdi
Sarıkaya'da Filenin Efeleri de, Sultanları da belli oldu
Sarıkaya'da Filenin Efeleri de, Sultanları da belli oldu
SON MAÇ HEYECANI
SON MAÇ HEYECANI
Kızlar için ilk yarı tamamlandı
Kızlar için ilk yarı tamamlandı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim