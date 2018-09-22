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YOZGATSPOR HAZIR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup takımlarından Yozgatspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Çankırıspor müsabakası için bugün yola çıkacak.

YOZGATSPOR HAZIR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup takımlarından Yozgatspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Çankırıspor müsabakası için bugün yola çıkacak.

22 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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YOZGATSPOR HAZIR

Dün Bozok stadında Çankırıspor müsabakasının son taktik antrenmanını yapan kırımızı siyahlı ekip, bugün Çankırı’ya gidecek. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, ligdeki ilk müsabakalarını yarın deplasmanda Çankırıspor ile oynayacaklarını söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden olan Çankırıspor deplasmanında hedeflerinin galibiyet olduğunu dile getiren Baş, ‘’Ligin ilk haftaları her zaman zor olmuştur. Üç ihtimalin olduğu bu müsabakada biz galibiyet ile lige başlamak amacındayız’’ dedi.

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