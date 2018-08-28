YOZGATSPOR HAZIR

Kırmızı siyahlı ekibin teknik direktörü İbrahim Baş, Yozgatspor olarak bu sezon en ciddi sınavlarını Karaman Belediyespor karşısında vereceklerini söyledi. Ziraat Türkiye kupasını önemsediklerini ve ikinci tura çıkmak istediklerini dile getiren Baş, ‘’Ziraat Türkiye Kupasında Karaman Belediyespor ile karşı karşıya geleceğiz. Bizim gibi rakibimiz de ikinci tura çıkmak istiyor. İki takım içinde zor olacak olan bu müsabakayı kazanmak amacındayız. Nevşehir’de gerçekleştirdiğimiz kamp çalışmamız gerçekten çok verimli geçti. Kamp sonrasında Yozgat’ta toplandık ve Ziraat Türkiye Kupasında Karaman Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Bu müsabaka için iyi hazırlandık ve güçlü rakibimizi kendi evinde yenerek ikinci tura çıkacağımıza inanıyorum. Bu müsabaka ile hem ilk ciddi mücadelemizi verirken, hem de takımımızdaki eksiklikleri görme fırsatı bulacağız’’ dedi.