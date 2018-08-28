Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 30°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93649
ALTIN
242.687
DOLAR
6.2202
STERLİN
8.0149
EURO
7.2904

YOZGATSPOR HAZIR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor, Ziraat Türkiye Kupası Birinci Turunda Karaman Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını dün Karaman’da yaptığı ter idmanı ile tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

YOZGATSPOR HAZIR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor, Ziraat Türkiye Kupası Birinci Turunda Karaman Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını dün Karaman’da yaptığı ter idmanı ile tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

28 Ağustos 2018 Salı 07:00
123 Okunma
YOZGATSPOR HAZIR

Kırmızı siyahlı ekibin teknik direktörü İbrahim Baş, Yozgatspor olarak bu sezon en ciddi sınavlarını Karaman Belediyespor karşısında vereceklerini söyledi. Ziraat Türkiye kupasını önemsediklerini ve ikinci tura çıkmak istediklerini dile getiren Baş, ‘’Ziraat Türkiye Kupasında Karaman Belediyespor ile karşı karşıya geleceğiz. Bizim gibi rakibimiz de ikinci tura çıkmak istiyor. İki takım içinde zor olacak olan bu müsabakayı kazanmak amacındayız. Nevşehir’de gerçekleştirdiğimiz kamp çalışmamız gerçekten çok verimli geçti. Kamp sonrasında Yozgat’ta toplandık ve Ziraat Türkiye Kupasında Karaman Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Bu müsabaka için iyi hazırlandık ve güçlü rakibimizi kendi evinde yenerek ikinci tura çıkacağımıza inanıyorum. Bu müsabaka ile hem ilk ciddi mücadelemizi verirken, hem de takımımızdaki eksiklikleri görme fırsatı bulacağız’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
MiLLi SPORCUDAN JEST
MiLLi SPORCUDAN JEST
Sorgun'da salon sorunu
Sorgun'da salon sorunu
Azem Yavuz Kartalspor’da
Azem Yavuz Kartalspor’da
Kupa maçı A Spor’da
Kupa maçı A Spor’da
Müsabakayı Volkan Aydın yönetecek
Müsabakayı Volkan Aydın yönetecek
Priestley'den arkadaşlık ruhu
Priestley'den arkadaşlık ruhu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim