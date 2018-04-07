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YOZGATSPOR HAZIR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor yarın deplasmanda Kayseri Şekerspor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri’ye hareket edecek.

YOZGATSPOR HAZIR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor yarın deplasmanda Kayseri Şekerspor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri’ye hareket edecek.

07 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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YOZGATSPOR HAZIR

Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, ligin son haftasının gelip çattığını her şeyin yarın oynanacak olan 90 dakikalar sonrasında belli olacağını söyledi. Yozgatspor olarak kendilerinin Kayseri Şekerspor ile oynayacakları müsabakaya iyi hazırlandıklarını dile getiren Yavuz, ‘’Biz Kayseri Şekerspor’u deplasmanda yenerek rakiplerimizin de puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Bu müsabakaya moral ve motivasyon açısından hazırız. Rakibimiz ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi ve şampiyonluk yarışı içerisinde olan takımlardan puan almayı başarmış bir takım. Ligin ilk yarısında kendi sahamızda Kayseri Şekerspor ile berabere kalmıştık. Ama bu sefer öyle olmayacak ve rakibimizden rövanşı alacağız ve Nevşehirspor ile Aksaray Belediyespor’un puan kaybetmesini bekleyeceğiz’’ dedi. 
Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan ise bu sene iyi bir sezon geçirdiklerini ve ligin son haftasın da şampiyonluk iddialarının devam ettiğini belirtti. Yarın oynanacak olan Kayseri Şekerspor müsabakası sonrasında şampiyonluk turu atan tarafın kendilerinin olacağına inandığının altını çizen Arslan, ‘’Takımımız yarın Kayseri Şekerspor’u yeneceğine ve rakiplerimiz olan Nevşehirspor ile Aksaray Belediyespor’unda puan kaybedeceğine inanıyorum. Ligde her şeye rağmen başarılı bir sezon geçirdik umarım bu başarılı sezonumuzu yarın oynanacak olan müsabakalar sonunda şampiyonluk ile taçlandırırız’’ diye konuştu.
 

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