YOZGATSPOR HAZIR

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında ter idmanı ve şut çalışması yapacak olan kırmızı siyahlı ekip antrenman sonrasında kulüp binasında kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Kırmızı siyahlı ekibin teknik direktörü Aydın Yavuz, yarın zirve ortağı Aksaray Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını, güçlü rakiplerini yenerek şampiyonluk iddialarını sürdürmek istediklerini söyledi. Aksaray Belediyespor’un kendilerine göre çok daha stresli olacağını dile getiren Yavuz, ‘’Bu müsabakaya biz Aksaray takımına göre biraz daha kafamız rahat çıkacağız. Hedefimiz taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak güçlü rakibimizi yenmek. Bunun için çok çalıştık ve iyi bir müsabaka olacağını düşünüyorum. Aksaray Belediyespor’u yenmemiz durumunda bir şampiyonluk iddiamızı sonraki haftalara taşıyacağız. İki takım içinde çok önemli olan bu müsabakadan ben inanıyorum ki karlı çıkan taraf biz olacağız’’ dedi.