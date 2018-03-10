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Yozgatspor hazır

BÜYÜKLER Greko-Romen Süper Lig’i takımlarından Yozgatspor, bu gün başlayacak olan 1,2 ve 3’üncü hafta müsabakalarında rakiplerini yenerek sezona güzel bir giriş yapmak istiyor.

Yozgatspor hazır

BÜYÜKLER Greko-Romen Süper Lig’i takımlarından Yozgatspor, bu gün başlayacak olan 1,2 ve 3’üncü hafta müsabakalarında rakiplerini yenerek sezona güzel bir giriş yapmak istiyor.

10 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Yozgatspor hazır

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, kendilerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Süper Lig müsabakalarına takım olarak çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Bütün rakiplerini yenebilecek güce sahip olduklarını dile getiren Karslıoğlu, ‘’Güçlü rakipler ile karşı karşıya geleceğiz. Ama hepsini yenebilecek güce sahibiz. Bu müsabakalara iyi hazırlandık ve kendi ev sahipliğimizde geçecek olan müsabakalardan başarılı sonuçlar alarak lige de güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Müsabakaların Yozgat’ta yapılması bizim için bir avantaj ve bu avantajı da iyi kullanarak takımımızın üst sıralarda görmek amacındayız’’ dedi. 

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