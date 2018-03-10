Yozgatspor hazır

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, kendilerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Süper Lig müsabakalarına takım olarak çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Bütün rakiplerini yenebilecek güce sahip olduklarını dile getiren Karslıoğlu, ‘’Güçlü rakipler ile karşı karşıya geleceğiz. Ama hepsini yenebilecek güce sahibiz. Bu müsabakalara iyi hazırlandık ve kendi ev sahipliğimizde geçecek olan müsabakalardan başarılı sonuçlar alarak lige de güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Müsabakaların Yozgat’ta yapılması bizim için bir avantaj ve bu avantajı da iyi kullanarak takımımızın üst sıralarda görmek amacındayız’’ dedi.