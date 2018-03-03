YOZGATSPOR HAZIR

Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, yarın Adana Büyükşehir Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi olan Adana takımını yenmek istediklerini dile getiren Yavuz, ‘’Seyircisiz oynayacağımız bu müsabakayı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Yolumuza emin adımlarla devam etmek için Adana Büyükşehir Belediyespor engelini geçmekten başka çaremiz yok. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Adana Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya hafta başından buyana çok iyi hazırlandık. Oyuncularımız da hem moral hem de motivasyon olarak bu müsabakaya hazırlar. Sadece bir tek dezavantajımız var o da cezamız nedeniyle maçı seyircisiz oynayacak olmamız. Ama onların gönülden bizim yanımızda olduklarını biliyoruz’’ dedi.