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YOZGATSPOR HAZIR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor Azatlıspor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını bu gün yapacağı ter idmanı ile tamamlayıp kampa girecek.

YOZGATSPOR HAZIR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor Azatlıspor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını bu gün yapacağı ter idmanı ile tamamlayıp kampa girecek.

03 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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YOZGATSPOR HAZIR

Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, yarın Bozok Stadında Azatlıspor ile karşı karşıya geleceklerini, bu müsabakaya iyi hazırlandıklarını söyledi. Taraftarlarının da desteği ile Azatlıspor’u yeneceklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, ‘’Hafta başından buyana oyuncularıma rakibini küçümsememeleri konusunda uyarılarda bulunuyorum. Sahaya çıkacağız kendi oyunumuzu oynayıp rakibimizi yeneceğiz. Umarım her şey bizim istediğimizi gibi olur. Rakibimiz Azatlıspor, ligin son sırasında yer alsa da devre arasında ciddi transferler yaptılar. Kadrosunu güçlendirmiş bir şekilde bizim müsabakaya çıkacak. Bizden önceki maçlarında ne yaptıkları bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren yarınki müsabakada ne yapacakları... Biz kesinlikle rakibimizi küçümsemiyoruz bu yanılgıya düşersek faturasını ağır öderiz’’ dedi. 

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