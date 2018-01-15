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YOZGATSPOR HAZIR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Kadirli Demirspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamlayıp, maç saatin başlayama başladı.

YOZGATSPOR HAZIR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Kadirli Demirspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamlayıp, maç saatin başlayama başladı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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YOZGATSPOR HAZIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yozgat ziyareti nedeniyle güvenlik gerekçesiyle günü değiştirilen Kadirli Demirspor ile oynanacak olan müsabaka bugün saat 14.00’da Bozok stadında oynanacak. Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, dün düz koşu ve ter idmanının ardından şut çalışması yaparak, çalışmalarını tamamladı. Bugün ise şehir stadında maç öncesinde sahayı gezecek olan futbolcular, maçın başlama saatini bekleyecek. Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, konuk edecekleri Kadirli Demirspor’u yenerek ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Kadirli Demirspor karşısında alacakları galibiyetin hem moral açısından hem de ligin ikinci yarısı için bir seri yakalama açısından önemli olduğunu dile getiren Yavuz, ‘’Artık bizim puan kaybetme lüksümüz yok. Bu nedenle Kadirli Demirspor maçı ile başlayacak bir seri yakalayıp bu seriyi de Nevşehirspor ile oynayacağımız müsabakaya kadar devam ettirmeliyiz’’ dedi. 

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