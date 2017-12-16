-YOZGATSPOR HAZIR

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde kulüp binası önünde orta ve şut çalışması yapan kırmızı siyahlı ekip, bu gün ise son taktik çalışmasını yaparak maç saatini beklemeye koyulacak. Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, ligin son haftasında Kayseri Şekerspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını ama kazanacaklarına inandığını söyledi. Kendilerine ters gelen Kayseri Şekerspor müsabakasına hafta başından bu güne kadar iyi hazırlandıklarının altını çizen Yavuz, ‘’Bir haftadır yaptığımız çalışmaların meyvesini Kayseri Şekerspor takımını yenerek alacağımıza inanıyorum. Biz Yozgatspor olarak zoru başarmayı seven bir ekibiz. Kayseri Şekerspor ile oynayacağımız müsabakada da zoru başaracağız’’ dedi.

Teknik patron Yavuz, ligin son haftasında Kayseri Şekerspor ile oynayacakları müsabakada taraftarların da desteğine çok ihtiyaçlarının bulunduğunu kaydetti. Yavuz, ‘’12’inci adam rolündeki taraftarlarımız bu müsabakada bizim için itici güç olacaklardır. Çok zor geçecek olan Kayseri Şekerspor maçında onların desteği ile sahadan üç puan ile ayrılmak istiyoruz. Alacağımız bir galibiyet bizi devre arasına avantajlı bir şekilde girmemizi sağlayacaktır. Ben oyuncu grubuma güveniyorum, taraftarlarımızın da bu ekibe güvenmelerini istiyorum. umarım her şey bizim istediğimiz gibi yolunda gider ve rakibimizi yenerek bize ters gelen bir takım karşısındaki şansızlığımızı da kırmış oluruz’’ diye konuştu.