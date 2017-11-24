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-YOZGATSPOR HAZIR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Aksaray Belediyespor ile oynayacağı maçın çalışmalarını kendi tesisleri önünde bulunan antrenman sahasında sürdürdü.

-YOZGATSPOR HAZIR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Aksaray Belediyespor ile oynayacağı maçın çalışmalarını kendi tesisleri önünde bulunan antrenman sahasında sürdürdü.

24 Kasım 2017 Cuma 07:05
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-YOZGATSPOR HAZIR

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde taktik çalışması yapan kırmızı siyahlı oyuncular, antrenman esnasında zaman zaman birbirlerine kar şakası da yaptılar. Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Aydın Yavuz, Aksaray Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Sahaya üç puan için çıkacaklarını dile getiren tecrübeli hoca, oyuncularının moral ve motivasyon açısından çok iyi durumda olduklarını bunun da kendileri için iyi bir şey olduğunu ifade etti. Aksaray Belediyespor ile oynayacakları müsabakadan istediklerini alarak Yozgat’a dönmeyi hedeflediklerinin altını çizen Yavuz, antrenmanlarda rakiplerinin analizini yaparak ona göre taktik ve teknik çalışma yaptıklarını vurguladı. Üç puan sisteminde inişli, çıkışlı grafiklerin olabileceğine dikkat çeken Yavuz, ‘’Önemli olan maratonun sonunu iyi bitirmek. Gönül istiyor ki, ilk yarı kalan dört maçımızı da kayıpsız atlatalım. Zaman zaman geri düşüşlerde olabilir. İlk yarı bitiminde bir, iki puan önde de olabiliriz. Bir, iki puan geriye de düşebiliriz. Bunlar futbolun doğasında var. Önemli olan vazgeçmemek, vazgeçtiğimiz takdirde biz mağlup olmuş durumdayız. Bir takım mağlup olduğu zaman sadece yenilgi alır. Ligde yenilgi alır. Teslim olduğu zaman Allah göstermesin tamamen biter. Biz bunu görmek istemiyoruz, düşünmekte istemiyoruz. Futbolcularımızla her gün bire bir Aksaray takımının analizini yapıyoruz. Oyuncularımıza bilgimizi, becerimizi, gördüğümüzü anlatıyoruz. Yozgatspor’da iyi bir takım görüntüsü var. Bunun devam ettirirsek daha da mutlu oluruz. Bu lig maratonun da bazı şeylere alışık olmamız lazım. Bu Yozgatspor teslimiyetçi bir ruhla gidecek, orada savunma futbolu oynayacak. Kesinlikle böyle bir şey yok. Orada aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Gerektiğinde savunmayı da yapacağız, hücumu da yapacağız. Bu istek, arzu Yozgatspor takımında var” dedi.

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