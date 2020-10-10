Yozgatspor hazır

Son iki haftada gösterdiği performans ve aldığı sonuçlar ile eleştirileri odağı olan kırmızı siyahlı ekip, tüm olumsuzlukları geride bırakarak bugün oynayacağı Ceyhanspor müsabakasını kazanmak istiyor. Fethiyespor mağlubiyeti sonrasında Kulüp Başkanı Kazım Arslan oyuncular ile bir araya gelip moral vermesinin ardından hafta içi yapılan Ceyhanspor ile oynanacak olan müsabakanın hazırlık antrenmanlarında oyuncuların hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Bugün oynanacak olan müsabakadan mutlak galibiyet bekleyen kırmızı siyahlı ekip, kötü günleri geride bırakarak yeni bir sayfa açmak istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, hafta başından bugün kadar yoğun bir şekilde Ceyhanspor ile oynayacakları müsabakaya hazırlandıklarını söyledi. Artık kötü gidişata dur demek istediklerini ve bugün Ceyhanspor ile oynayacakları müsabakaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını dile getiren Tinel, ‘’Bugün Ceyhanspor ile oynayacağımız müsabakada herkes çok farklı bir Yozgatspor izleyecek. Takımım fizik ve kondisyon açısından her geçen gün daha ada iyiye gidiyor. Şuanda her açıdan iyi durumdayız ve bugün Ceyhanspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanacak durumdayız. Moral, motivasyon ve fizik olarak bu müsabakaya hazırız. Umarım istediğimizi sahaya yansıtırız ve iyi güzel bir oyun ile üç puanı alarak ligde bir çıkış yakalarız’’ dedi.