Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1166
ALTIN
487.351
DOLAR
7.8443
STERLİN
10.2470
EURO
9.2684

Yozgatspor hazır

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Yozgatspor bugün saat 15.00’da Bozok Stadında Ceyhanspor ile karşı karşıya gelecek.

10 Ekim 2020 Cumartesi 00:45
Yozgatspor hazır

Son iki haftada gösterdiği performans ve aldığı sonuçlar ile eleştirileri odağı olan kırmızı siyahlı ekip, tüm olumsuzlukları geride bırakarak bugün oynayacağı Ceyhanspor müsabakasını kazanmak istiyor. Fethiyespor mağlubiyeti sonrasında Kulüp Başkanı Kazım Arslan oyuncular ile bir araya gelip moral vermesinin ardından hafta içi yapılan Ceyhanspor ile oynanacak olan müsabakanın hazırlık antrenmanlarında oyuncuların hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Bugün oynanacak olan müsabakadan mutlak galibiyet bekleyen kırmızı siyahlı ekip, kötü günleri geride bırakarak yeni bir sayfa açmak istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, hafta başından bugün kadar yoğun bir şekilde Ceyhanspor ile oynayacakları müsabakaya hazırlandıklarını söyledi. Artık kötü gidişata dur demek istediklerini ve bugün Ceyhanspor ile oynayacakları müsabakaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını dile getiren Tinel, ‘’Bugün Ceyhanspor ile oynayacağımız müsabakada herkes çok farklı bir Yozgatspor izleyecek. Takımım fizik ve kondisyon açısından her geçen gün daha ada iyiye gidiyor. Şuanda her açıdan iyi durumdayız ve bugün Ceyhanspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanacak durumdayız. Moral, motivasyon ve fizik olarak bu müsabakaya hazırız. Umarım istediğimizi sahaya yansıtırız ve iyi güzel bir oyun ile üç puanı alarak ligde bir çıkış yakalarız’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspor Hazır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HEDEF GALiBiYET
HEDEF GALiBiYET
Kızlar, Adana deplasmanına umutlu çıktı
Kızlar, Adana deplasmanına umutlu çıktı
Sorgun, Tokat'a yöneldi
Sorgun, Tokat'a yöneldi
TEK DÜŞÜNCE GALiBiYET
TEK DÜŞÜNCE GALiBiYET
Son hazırlıklar bugün
Son hazırlıklar bugün
Ziya yarın sahada olacak
Ziya yarın sahada olacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim