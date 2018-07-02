Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96520
ALTIN
184.808
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0578
EURO
5.3587

YOZGATSPOR HAREKETLENiYOR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Takımlarından Yozgatspor’u hem teknik adam hem de iç transfer çalışmaları nedeniyle hareketli bir hafta bekliyor.

YOZGATSPOR HAREKETLENiYOR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Takımlarından Yozgatspor’u hem teknik adam hem de iç transfer çalışmaları nedeniyle hareketli bir hafta bekliyor.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
146 Okunma
YOZGATSPOR HAREKETLENiYOR

Geçtiğimiz hafta içerisinde yönetime yeni girecek olan isimleri belirleyen ve ara vermeden teknik direktör arayışına başlayan Yozgatspor yönetimi, listesine aldığı 5-6 teknik direktör ile ön görüşme yaptı. Prensip anlaşmasına vardıkları teknik adam hakkında hafta sonu rapor hazırlayan Yozgatspor yönetimi bu raporu Kulüp Başkanı Kazım Arslan’a iletti. Bu sezon hem kadro hem de hoca konusunda hata yapmak istemeyen kırmızı siyahlı yönetim, hoca konusunda da ince eleyip sık dokuyor. Görüştükleri teknik direktör hakkında hazırlanan rapor doğrultusunda Yozgatspor’u hedefe taşıyacak teknik adam ile ilgili son kararı Kulüp Başkanı Kazım Arslan verecek. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Serkan, İstanbul’da
Serkan, İstanbul’da
Öğrencilerin tercihi BASKETBOL
Öğrencilerin tercihi BASKETBOL
Gökhan Solak Devraz’dan ayrıldı
Gökhan Solak Devraz’dan ayrıldı
Millilerimiz Dördüncü oldu
Millilerimiz Dördüncü oldu
Bozok tüm kupaları kaptı
Bozok tüm kupaları kaptı
Yozgatspor’dan futbol okulu
Yozgatspor’dan futbol okulu

banner91

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim