YOZGATSPOR HAREKETLENiYOR

Geçtiğimiz hafta içerisinde yönetime yeni girecek olan isimleri belirleyen ve ara vermeden teknik direktör arayışına başlayan Yozgatspor yönetimi, listesine aldığı 5-6 teknik direktör ile ön görüşme yaptı. Prensip anlaşmasına vardıkları teknik adam hakkında hafta sonu rapor hazırlayan Yozgatspor yönetimi bu raporu Kulüp Başkanı Kazım Arslan’a iletti. Bu sezon hem kadro hem de hoca konusunda hata yapmak istemeyen kırmızı siyahlı yönetim, hoca konusunda da ince eleyip sık dokuyor. Görüştükleri teknik direktör hakkında hazırlanan rapor doğrultusunda Yozgatspor’u hedefe taşıyacak teknik adam ile ilgili son kararı Kulüp Başkanı Kazım Arslan verecek.