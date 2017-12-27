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YOZGATSPOR HAREKETLENDİ

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, uzun süredir görüşme halinde olduğu Serdar Sudun ve Mert Özkan ile anlaşarak resmi sözleşmeye imza attırdı.

YOZGATSPOR HAREKETLENDİ

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, uzun süredir görüşme halinde olduğu Serdar Sudun ve Mert Özkan ile anlaşarak resmi sözleşmeye imza attırdı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
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YOZGATSPOR HAREKETLENDİ

Teknik direktör Aydın Yavuz’un verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan kırmızı siyahlı yönetim, uzun süredir görüştükleri ve prensip anlaşmasına vardıkları Ceyhanspor’dan Serdar Sudun ve Torbalıspor’dan Mert Özkan’ı önceki gün Yozgat’a davet etti. Yapılan son görüşmeler sonrasında her konuda anlaşılan oyuncular resmi sözleşmeye imza atarak dün takım ile ilk antrenmanlarına çıktı.

Serdar Sudun kimdir; Ceyhanspor'un başarılı orta sahası Serkan Sudun 26 kez 2.Lig, 139 kez 3. Lig, 32 kez BAL’da 7 kez de Türkiye Kupası maçlarında forma giydi. 1989 doğumlu Serdar Sudun futbol hayatına Adanaspor'da başladı. Buradan Adana Demirspor'a transfer olan Sudun daha sonra sırasıyla Cizrespor, Hatayspor, Uşakspor, Bayrampaşaspor, 24 Erzincanspor, Payasspor, Konya Anadolu Selçukspor, Bergama Belediyespor, Erzinspor ve son olarak Ceyhanspor formalarını giydi.

Mert Özkan kimdir, BAL’da 8. grup lideri Torbalıspor'un başarılı stoperi Mert Özkan 98 resmi maçta 16 golü bulunuyor. Bu sezon 3 gol atarak Torbalıspor'un liderliğinde büyük katkı sağlayan genç oyuncu, 1992 doğumlu. 3 sezon Beyköy Belediyespor, 1 sezon Düzcespor, son olarakta Torbalıspor formalarını giydi.

Son Güncelleme: 26.12.2017 18:54
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