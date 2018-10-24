Yozgatspor, hamsi avına çıkacak

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekip, güçlü rakiplerini deplasmanda yenerek liderlik koltuğunu tekrar devralmak istiyor. Yozgatspor teknik direktör İbrahim Baş, Pazar günü ligdeki en zor müsabakalarından bir tanesine çıkacaklarını söyledi. Ligde maç fazlasıyla lider konumunda bulunan Ünyespor’dan puan yada puanlar almak istediklerini vurgulayan kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu, ‘’Güçlü rakibimizi yenebilmek için yoğun bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Pazar gününe kadar oyuncularım hem moral hem de motivasyon açısından tam manasıyla hazır olacaktır. Bizleri içerde dışarda yalnız bırakmayan ve 90 dakika boyunca destekleyen Yozgatspor taraftarını Ünyespor müsabakasında da yanımızda görmek istiyoruz. Onların desteği bizim için çok önemli’’ dedi.