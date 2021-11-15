Yozgatspor haftayı dinlenerek geçirdi

Çiçeği burnunda yeni teknik sorumlusu ile çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekip bu hafta maç yapmadan geçirirken, kendi tesislerinde de Çarşamba günü Ankara DSİspor ile oynayacağı erteleme müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü. Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, bu haftayı maç yapmadan geçirmelerinin kendileri için bir avantaj olduğunu söyledi. Takımla tanışma ve onlara antrenman yapma fırsatı bulduğunu dile getiren genç Antrenör, ertele müsabakasında AnkaraDSİspor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlanacaklarını ve güçlü rakiplerini deplasmanda yenerek bir çıkış yakalayacaklarına inandığını belirtti. Bu hafta iki tane üst üste çok zor müsabakalara çıkacaklarının altını çizen Özkan, iki deplasmandan toplam 6 puan beklediğini sözlerine ekledi.